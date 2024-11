Es wird ein angenehmer Novembertag in Cala Rajada, der nordöstlichsten Ecke Mallorcas. Die Sonne wird sich mit ein paar Wolken abwechseln, aber die Regenwahrscheinlichkeit bleibt auf einem glücklichen 0. Stellen Sie sich auf eine angenehme Temperaturspanne zwischen 15.79ºC und 19.14ºC vor, die uns durch den Tag begleiten wird.

Temperaturverlauf: Milde Herbsttage

Das Thermometer klettert im Laufe des Tages langsam nach oben, mit angenehmen 16.25ºC zum Start in den Morgen. Am Tag erreichen wir dann den Höhepunkt von rund 18.36ºC, bevor wir am Nachmittag eine leichte Abkühlung auf 18.03ºC und eine Nachttemperatur von rund 16.23ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen: Sanfter Herbst

Auch das thermische Gefühl bleibt auf der milden Seite: Mit erwarteten 15.91ºC am Morgen, 17.9ºC am Tag, ebendiese 17.9ºC am Nachmittag und 15.92ºC in der Nacht bleibt uns ein angenehmes Herbstgefühl erwärmt unsere Gemüter.

Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frischer Inselhauch

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls beständig: Der Luftdruck bleibt stabil bei 1019 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 63%. Es wird einen leichten Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.56 m/s aus südwestlicher Richtung (225º) geben, und es könnte Böen von bis zu 4.17 m/s geben. Die Wolkendecke liegt bei nur 11%, was auf einen größtenteils klaren Himmel schließen lässt.

Also, liebe Cala Rajada Bewohner und Besucher, freuen Sie sich auf einen schönen Herbsttag, ideal um die Schönheit der Insel zu genießen. Also packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie einen Spaziergang am Hafen oder einen Ausflug in die umliegenden Berge.