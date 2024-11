Für alle, die in Port d'Andratx bei angenehmen Temperaturen einen entspannten Tag verbringen wollen, haben wir gute Nachrichten! Ungeachtet einiger Wolken wird das Wetter am 19. November 2024 mit Höchsttemperaturen von knapp unter 20 Grad angenehm mild sein. Die minimalen Temperaturen betragen respektable 18,24°C. Ein perfekter Tag zum Flanieren und Entspannen!

Temperaturen im Detail

Morgens begrüßt uns der Tag bereits mit erfrischenden 18,37°C. Dieser Wert steigt im Laufe des Tages auf das Tagesmaximum von 19,7°C an und sinkt am Nachmittag auf angenehme 18,85°C. Auch die Nacht bleibt mild mit 19,43°C. Die Schwankungen sind also minimal und versprechen einen Tag ohne größere Überraschungen auf der Temperaturskala.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 18,33°C und bleiben tagsüber nahezu konstant bei etwa 19,66°C, bevor sie am Nachmittag auf 18,75°C sinken. Nachts hat man das Gefühl, dass die Temperatur auf 19,44°C steigt. Insgesamt ist es also ein Tag mit einer sehr angenehmen und ausgeglichenen gefühlten Temperatur.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre wird von einem stabilen Druck von 1018 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 74% bestimmt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,68 m/s aus west-nordwestlicher Richtung (262°), mit gelegentlichen Böen, die bis zu 6,93 m/s erreichen können. In Bezug auf die Wolkenbildung werden wir eine Wolkendecke von lediglich 14% haben und dank einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% bleibt uns ein trockener Tag versprochen.