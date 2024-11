Wir begrüßen Sie Zu unserem heutigen Wetterbericht für das charmante Cala Millor auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Für den heutigen Tag, den 20. November 2024, prognostizieren wir mäßig bewölktes Wetter, doch die Sonne lässt sich dennoch immer wieder blicken. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent steht einem angenehmen Tag im Freien nichts entgegen.

Temperaturen im Detail

Der Tag beginnt mit einer durchaus milden morgendlichen Temperatur von 16.19ºC, welche im Laufe des Tages auf bis zu 19.77ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 17.8ºC ab, während die Nacht mit 17.33ºC einläutet wird. Unsere Meteorologen erwarten eine minimale Tagestemperatur von 15.96ºC und eine maximale von 19.96ºC.

Gefühlte Temperaturen für den Tag

Das Thermometer zeigt nicht immer das tatsächliche Gefühl der Temperaturen. Tatsächlich wird es morgens wie 16.03ºC, tagsüber wie 19.26ºC, nachmittags wie 17.18ºC und nachts wie 16.79ºC anfühlen. Neigen Sie dazu, eher kühl zu empfinden, ist es ratsam, eine zusätzliche Schicht Kleidung zu tragen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für die interessierten Wetterbeobachter unter Ihnen, geben wir an, dass der Atmosphärendruck bei 1013 hPa liegt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 56 Prozent - eine angenehme Frische liegt in der Luft. Was den Wind betrifft, so können wir melden, dass er mit 11.42m/s aus Richtung 297º weht, wobei Böen von bis zu 18.46m/s erwartet werden.

Insgesamt sieht es nach einem typisch milden Herbsttag in Cala Millor aus. Ob Sie nun einen gemütlichen Stadtbummel planen oder doch den Tag an der Küste verbringen möchten, das Wetter spielt mit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und bleiben Sie gesund!