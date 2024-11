Unsere heutige Wettervorhersage entspricht in Sóller einem typisch novemberlichen Tag, wie wir ihn auf Mallorca kennen. Mit erwartetem leichtem Regen, mäßig warmen Temperaturen und einer mäßigen Brise ist es ein idealer Tag, um das wundervolle Mallorca von Drinnen zu genießen.

Temperaturverlauf

Die Temperaturen bewegen sich zwischen minimalen **10.56ºC** und maximalen **16.54ºC**. Der Tag scheint mit etwas höheren Temperaturen zu beginnen, wobei für den Morgen **16.54ºC** erwartet werden. Im Laufe des Tages gehen diese auf durchschnittlich **14.56ºC** zurück und fallen am Nachmittag weiter auf **12.96ºC**. Bereiten Sie sich auf eine kühle Nacht vor, in der die Temperaturen bei **11.18ºC** liegen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind etwas niedriger als die eigentlichen Temperaturen, was hauptsächlich auf die vorhersagbaren Wettersituationen zurückzuführen ist. Am Morgen erwarten wir eine gefühlte Temperatur von **16.29ºC**, tagsüber sinkt diese auf durchschnittlich **13.48ºC**, am Nachmittag auf **11.98ºC** und in der Nacht fällt sie weiter auf **10.63ºC**. Die gefühlten Temperaturen spiegeln die kühlen Bedingungen, die durch den prognostizierten leichten Regen entstehen, perfekt wider.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf atmosphärische Bedingungen weist der 22. November einen Atmosphärendruck von **1015 hPa** und eine relative Luftfeuchtigkeit von **54%** auf. Ein mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von **12m/s** und Böen von bis zu **18.11m/s** weht aus Richtung **307º**. Diese Bedingungen tragen zur allgemeinen, feuchten Stimmung des Tages bei, wobei die Wolkendecke bei **70%** und die Regenwahrscheinlichkeit bei **35%** liegt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 22. November in Sóller ein feuchter und kühler Tag mit eher gedämpften Bedingungen sein wird - ein perfekter Tag für eine Tasse heißen Kakao und ein gutes Buch in gemütlicher Atmosphäre. Bleiben Sie stets auf dem Laufenden über die neuesten Wetterinformationen, da sich diese je nach sich ändernden Wetterbedingungen aktualisieren können.