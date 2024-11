Einen angenehmen "Guten Tag" wünschen wir unseren Lesern! Willkommen zu unserem Wetterbericht über Alcúdia, Mallorca. Der heutige Tag, der 22. November 2024, präsentiert sich mit leichtem Regen und mäßigen Temperaturen. Die Chance auf einen Regenschauer liegt bei stolzen 99%. Trotz leichter Unbilden gehört der Regen genauso zum Charme Mallorcas wie die warme Sonne, also keine Sorge, lassen Sie sich den Tag nicht verdrießen und genießen Sie das pittoreske Mallorca in seiner authentischen Atmosphäre.

Die Temperaturen

Die Temperatur heute wird erwartungsgemäß zwischen 13.86ºC und 17.19ºC variieren. Am Morgen können wir mit 16.34ºC rechnen, während das Thermometer gegen Mittag 16.31ºC zeigt. Am Nachmittag, wenn der Himmel sich mit wolkenverhangener Grazie präsentiert, sinkt die Temperatur auf 14 ºC. Und unser Tag klingt aus mit einer nächtlichen Temperatur von gemütlichen 13.86ºC.

Gefühlte Temperaturen

Nicht jeder stellt sich die Frage "Was wird die Temperatur heute sein?", sondern vielmehr "Wie wird es sich anfühlen?". Nun, das morgendliche Wettergefühl liegt bei 16.01°C. Am Tage dürfen Sie mit einem Gefühl von 15.28°C rechnen, während am Nachmittag und in der Nacht das Thermometer ein gefühltes 13.13°C zeigt. Auch wenn ein leichter Regen den Tag begleitet, ist diese Leichtigkeit der Wetterfühligkeit Ihrer Stimmung nicht unbedingt abträglich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wenden wir uns nun den eher unsichtbaren Protagonisten des heutigen Wetters zu: dem Luftdruck, der Luftfeuchtigkeit und dem Wind. Der Atmosphärendruck beträgt heute gesunde 1014 hPa. Die Luftfeuchtigkeit zeigt ein angenehmes Maß mit einem Prozentsatz von 49. Der Wind wird heute mit einer angenehmen Brise auf uns zukommen, 10.88m/s aus der Richtung 301º. Also, halten Sie den Hut fest, denn Böen können 16.15m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 58%, zeichnet jedoch ein bezauberndes Himmelspanorama. Zwar steht heute ein verregneter Tag auf dem Programm, doch dies ist kein Hindernis, die Schönheit Alcúdias zu genießen. So bietet der heutige Tag, trotz grauem Himmel und leichtem Regen, eine ideale Gelegenheit, diese wundervolle Insel und ihren Herbst in vollen Zügen zu erleben.