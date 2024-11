Forsche Winde, angenehme Temperaturen und leichter Regen – das ist die Wetterübersicht in Cala Millor, der idyllischen Gegend auf der Insel Mallorca, für den 22. November 2024. Ein typischer Herbsttag mit gemäßigten Temperaturen und erhöhter Regenwahrscheinlichkeit erwartet die Bewohner und Besucher. Packen Sie Ihre Regenschirme ein und genießen Sie den malerischen Charme von Cala Millor unter dem leichten Regen!

Temperaturen: Morgendämmerung bis Mitternacht

Ziehen Sie sich warm an, denn der Tag beginnt mit erfrischenden Temperaturen von 15.92ºC am Morgen. Am Tag kann man mit maximalen Höhen von 16.24ºC rechnen, die auch die Durchschnittstemperatur der Insel in diesem Monat widerspiegeln. Im Laufe des Nachmittags kühlt es sich auf 13.87ºC ab, während die Nacht ein wenig kälter wird mit Temperaturen von 13.62ºC. Die Temperaturen schwanken also minimal, wobei das Thermometer mindestens 13.41ºC und höchstens 16.92ºC anzeigt.

Gefühlte Temperaturen: Von subtiler Kälte bis angenehmer Wärme

Das Gefühl der Kälte oder Wärme ist nicht immer gleich der tatsächlichen Temperatur. Unsere Haut fühlt sich oft kälter oder wärmer an als die angezeigte Gradzahl. Morgens können wir ein Gefühl von etwa 15.5ºC erwarten. Tagsüber wird das Thermometer zwar bis zu 16.24ºC anzeigen, aber das Gefühl wird eher bei gemäßigten 15.25ºC liegen. Der Nachmittag bringt eine leichte Kälte mit sich, mit der gefühlten Temperatur von 12.8ºC, die bis in die Nacht auf 12.76ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das komplette Paket

Die sonst eher trockene Insel wird morgen eine deutliche Feuchtigkeit von 51% aufweisen. Der atmosphärische Druck misst 1014 hPa, was für diese Jahreszeit ganz typisch ist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 10.77m/s aus Richtung 295º wehen und vorübergehend Böen von 15.06m/s erreichen. Eine relativ hohe Wolkendecke von 79% und eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 91% bereiten den Weg für den leichten, erfrischenden Regen. Also, nichts wie raus mit dem Regenschirm und hinaus in die herrliche Natur von Cala Millor!