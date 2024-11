In Santanyí, einer idyllischen Ecke Mallorcas, erwartet uns am 22. November 2024 ein überwiegend bewölkter Himmel. Trotz der Wolken wird es angenehm mild, perfekt für entspannende Spaziergänge durch die pittoresken Straßen dieser charmanten Stadt. Klare und kühle Luft sprechen für einen typischen November-Tag auf der Insel.

Erwartete Temperaturen

Die Temperaturen an diesem Tag variieren zwischen mild und kühl. Mit einer minimalen Temperatur von 13.39°C und einer maximalen von 18.14°C bleibt es bequem für Outdoor-Aktivitäten. Die Tageszeit bestimmt dabei die Stimmung auf dem Thermometer: Am Morgen können wir 17.32°C erwarten, während die Temperatur am Tag bei 16.92°C liegen wird. In den Nachmittags- und Abendstunden kühlt es sich auf 13.88°C ab.

Das Gefühl der Temperaturen

Interessanterweise werden die gefühlten Temperaturen etwas niedriger sein als die tatsächlich gemessenen Werte. So liegt das thermische Gefühl am Morgen bei 16.99°C und fällt mittags auf 16.1°C. Am Nachmittag und in der Nacht fühlt es sich kühler an, wir erleben 12.84°C beziehungsweise 13.31°C. Also ideal für einen warmen Pullover und ein heißes Getränk auf einer der schönen Terrassen der Stadt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich rund 1015 hPa betragen, mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 55%. Ein leichter Wind wird wehen, mit einer Geschwindigkeit von etwa 12.53 m/s aus Richtung 263º. Böen könnten sogar bis zu 16.64 m/s erreichen. Daher ist Vorsicht bei Aktivitäten im Freien geboten. Die Wolkendecke wird etwa 61% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 4% sehr gering. Genießen Sie also einen schönen Tag Santanyí mit überwiegend bewölkt, aber trockenem Wetter!