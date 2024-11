Sehr geehrte Leserinnen und Leser, wir stehen Ihnen wieder mit fundierten Informationen zum heutigen Wetter in Palma de Mallorca zur Seite. Das regionale Klima präsentiert uns den Tag, bestimmt durch ein hohes Maß an Bewölkung. Trotz der vorhandenen Wolkenbelastung sind ergiebige Niederschläge nicht zu erwarten, da die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt. Hier sind die genauen Details zur Temperatur, dem Gefühlswert, dem Atmosphärendruck, der relativen Luftfeuchtigkeit und dem Wind.

Überblick der Temperaturen

Heute verbleiben die Temperaturen in der gemäßigten Zone, wobei die minimale Temperatur 11.07ºC und die maximale 17.79ºC beträgt. In den Morgenstunden erwarten wir 11.36ºC, während sie bis zum Tag auf 17.01ºC steigen. Im Verlauf des Nachmittags nehmen sie eine kühle Neigung an, indem sie auf 14.73ºC sinken und schließlich in der Nacht zu einem stabilen 13.8ºC absinken.

Gefühlte Temperaturen

Die subjektive oder gefühlte Temperatur ist ein wichtiger Aspekt unseres Wetterberichts. Morgens wird sie bei 10.67ºC liegen, während sie tagsüber einen Höchststand von 16.28ºC erreicht. Am Nachmittag wird ein leichter Rückgang auf 14.27ºC erwartet und in der Nacht wird sie auf 13.3ºC sinken. Diese Werte sind aufgrund der erheblichen Wolkendecke und des ausbleibenden Niederschlages hervorzuheben.

Sonstige Wetterdaten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf atmosphärischer Ebene liegen der Druck und die Luftfeuchtigkeit bei 1026 hPa und 58% relative Feuchtigkeit. Diese Faktoren beeinflussen die Wetterbedingungen und das thermische Wohlbefinden. Beachtenswert sind auch die Windgeschwindigkeiten, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3.79m/s aus Richtung 64º und Böen von bis zu 6m/s. Halten Sie Ihre Hüte fest, denn trotz der milden Temperaturen kann der Wind heftiger wirken als erwartet!

Das war unsere detaillierte Wettervorhersage für den 23. November 2024 in Palma de Mallorca. Sommerliche Temperaturen sind definitiv vorbei, aber unsere charmante Inselstadt bietet weiterhin angenehme Herbstbedingungen für alle Besucher und Bewohner. Willkommen auf Mallorca, wo das Wetter meist angenehm ist und das Leben in Strand- und Stadtatmosphäre genossen werden kann!