Ein erfrischender Morgen ist im bezaubernden Cala Millor am 23. November 2024 zu erwarten, der sich zu einer angenehm kühlen Mittagshitze aufheizt, bevor der Tag in einer zugegebenermaßen etwas stimmungsvoll kühlen Nacht endet. Trotz des vorherrschenden wolkenreichen Zustands "nubes" sind keine Niederschläge zu erwarten. Der Wind wird in einem moderaten Tempo von 5.7 m/s wehen, um die gefühlte Temperatur ein wenig zu senken und für ein angenehmes Klima zu sorgen.

Die Temperaturen des Tages Der Morgen in Cala Millor erwartet uns mit milden 14.04ºC, die sich bis zur Mittagshitze auf angenehme 17.28ºC erwärmen. Am Nachmittag sind leicht kühle 15.99ºC zu erwarten, und auch die Nacht hält uns mit 16.21ºC recht warm. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Trotz der Wolken fühlt sich das Wetter morgens mit 13.2ºC angenehm an. Im Laufe des Tages können Sie eine gefühlte Temperatur von 16.55ºC erwarten, die bis zum Nachmittag auf 15.34ºC sinkt. Auch in der Nacht bleiben wir mit 15.71ºC in einer ordentlichen Komfortzone. Luftdruck, Feuchtigkeit und Windzustand Der Tag erwartet uns mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1026 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind schneidet mit einer Geschwindigkeit von 5.7 m/s in einem Winkel von 97º durch die Wolken, wobei es Sturmböen von bis zu 7.07 m/s geben kann. Insgesamt verbreitet das Wetter in Cala Millor am 23. November 2024 eine wohlige Wärme bei leichten Winde, die von einer starken Wolkendecke von 85% begleitet wird. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen, da es keinen Regen geben wird!