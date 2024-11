Auf Mallorca hat der spanische Wetterdienst Aemet für das Wochenende ein mildes Klima vorausgesagt. Bei überwiegend blauem Himmel und viel Sonnenschein und durchschnittlichen 19 Grad wird der Samstag ein perfekter Tag für Ausflüge. Am Sonntag sollen die Temperaturen sogar noch weiter steigen.

Der Samstagmorgen hatte zwar mit durchschnittlichen 10 Grad und vereinzelten Schleierwölkchen relativ frisch begonnen, jedoch soll es sich im Laufe des Tages aufwärmen. Spätestens gegen Mittag soll sich der Himmel ganz aufgeklären. Im Inselnorden, in Pollenca, werden ab 12 Uhr die Höchsttemperaturen auf der Insel, ganze 22 Grad erwartet. Einzig in Artà wird am Nachmittag ein bedeckter Himmel erwartet. Nachts sinkt das Quecksilber auf rund 14 Grad.

In Palma sieht es nicht viel anders aus. Bei 21 Grad Höchsttemperatur ab 12 Uhr, ist es unwesentlich kühler als im Inselnorden. Bei strahlend blauem Himmel ist es für viele Reisende sehr verlockend, in den inselweit zahlreichen Straßencafés, einen Kaffee auf der Terrasse zu genießen.

Am Sonntag geht es mit viel Sonnenschein weiter. Wolken sollen laut Wetterdienst nicht den Himmel trüben. In Palma rechnet man mit 22, in Pollenca sogar mit 23 Grad. Bei mäßigem Wind aus südlichen und südöstlichen Richtungen lässt es sich gut aushalten.

Erst am Montag soll sich der Himmel in der Inselmitte zuziehen. Die Temperaturen bleiben nahezu unverändert, bei 11 Grad nachts und bis zu 24 Grad am Tage.