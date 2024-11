Seien Sie bereit, den Tag unter einem klaren Himmel zu genießen, liebe Bewohner und Besucher von Santa Ponsa. Mit minimalen Schwankungen in den Temperaturwerten und praktisch keiner Regenwahrscheinlichkeit bietet der bevorstehende Wetterbericht für Sonntag, den 24. November 2024, bedingungslos sonnige Stunden. Hier erfahren Sie alles, was Sie über die erwarteten meteorologischen Bedingungen an diesem Tag wissen müssen.

Ein näherer Blick auf die Temperaturen Die Temperaturen reichen von milden 15,55ºC als Tiefstwert bis zu einer angenehmen maximalen Temperatur von 19,64ºC. Tagsüber zeigt das Thermometer erwartungsgemäß die höchsten Werte. Ein Tageshoch von gemütlichen 19,64ºC wird vorhergesagt, während wir morgens und nachmittags etwa 16,04ºC bzw. 17,65ºC erwarten können. Aber auch abends bleibt es mit rund 17,76ºC angenehm. Gefühlte Temperaturen im Fokus Die gefühlten Temperaturen spiegeln recht genau die tatsächlichen Werte wider und sorgen damit für gewohnt mediterranes Flair. Morgens erwarten wir das Gefühl von 16,02ºC, während das Thermometer mittags ein Maximum von 19,62ºC erreichen soll. Am Nachmittag fällt das Gefühl wieder auf etwa 17,66ºC und in der Nacht nur minimal auf 17,71ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Meteoren Der atmosphärische Druck wird bei stabilen 1025 hPa liegen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 75% sorgt für ein optimales Klima, in dem man sich einfach nur wohlfühlen kann. Der Wind agiert als perfekter Begleiter des Tages und kommt mit einer Stärke von 6.53m/s aus Richtung 134º, wobei Böen sogar bis zu 10.94m/s erreichen können. Die Wolkendecke bleibt mit nur 9% extrem dünn und bietet somit beste Voraussetzungen für zahlreiche Sonnenstunden. Genießen Sie also diesen wunderbar sonnigen Tag in Santa Ponsa, und lassen Sie sich von der Schönheit der Natur, begleitet von perfekten Wetterbedingungen, faszinieren.