Wir befinden uns mitte in der Herbstsaison, doch das Wetter auf der schönen Insel Mallorca in Cala Rajada bleibt freundlich. Die Bewohner und Besucher des malerischen Küstenortes können sich auf einen wunderschönen Tag mit klarem Himmel und milden Temperaturen freuen. Kein Regentropfen ist in Sicht und die Wolken machen nur einen minimalen Anteil von 8% des Himmels aus.

Die Temperaturen

Falls Sie sich fragen, wie warm es wird, können wir Ihnen versichern, dass die Temperaturen angenehm bleiben. Bereits in den Morgenstunden können wir eine Temperatur von 17,9ºC erwarten, die gegen Mittag auf 19,47ºC steigt. Der Nachmittag kühlt etwas ab auf 18,34ºC bevor die Nachttemperaturen auf 17,74ºC absinken. Dabei erreichen wir eine minimale Temperatur von 16,81ºC und eine maximale von 19,52ºC.

Gefühlte Temperaturen

Natürlich sind die tatsächlichen Werte nur ein Teil der Wahrheit. Wie wir das Klima wirklich erleben, hängt stark vom sogenannten "thermischen Gefühl" ab, das auch die Wirkung von Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt. Morgens wird es sich etwa wie 17,78ºC anfühlen und tagsüber wie 19,22ºC. Am Nachmittag haben wir ein thermisches Gefühl von 18,16ºC und in der Nacht fühlt es sich an, als ob es 17,66ºC wären.

Die Details: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Interessante Details für alle Wetterenthusiasten: Der Atmosphärendruck beträgt 1026 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%. Was den Wind betrifft, so können wir eine Geschwindigkeit von 9,46 m/s in Richtung 177º (also fast Süden) erwarten. Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 12,01 m/s erreichen.

Kurz gesagt, Cala Rajada bietet einen weiteren herrlichen Tag auf Mallorca. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Tag, ob Sie nun am Strand die helle Sonne genießen oder durch die charmanten Straßen des Ortes schlendern.