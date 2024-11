In der charmanten Hauptstadt der spanischen Insel Mallorca, Palma, erwartet uns am 25. November ein überwiegend bewölktes, aber gleichzeitig mildes Wetter. Die Bewölkung begleitet uns durch den gesamten Tag, ohne jedoch bedrückend auf uns nieder zu lasten. Trotz der düsteren Wolkendecke können wir uns auf angenehm milde Temperaturen verlassen, die uns das mediterrane Klima der Insel spüren lassen.

Die Temperaturen: Willkommen im milden November

Obwohl der November auf Mallorca oft als Übergangsmonat zwischen Herbst und Winter gesehen wird, bleibt das Thermometer recht stabil. Die minimale Temperatur liegt bei etwa 14.98°C, während die maximale Temperatur sich auf 19.64°C beläuft. Am Morgen liegt die Temperatur etwa bei 15.11°C, steigt im Tagesverlauf auf 19.5°C und fällt am Nachmittag auf 17.01°C, bevor sie in der Nacht wieder auf 16.88°C ansteigt.

Gefühlte Temperaturen: Eine Frage der Wahrnehmung

Die tatsächlichen Temperaturen sind jedoch nur die halbe Geschichte; wie wir uns dabei fühlen, spielt eine ebenso entscheidende Rolle. Das thermische Gefühl, das wir im Laufe des Tages erfahren, bleibt ziemlich konstant. Morgens werden wir 15°C fühlen, am Tag steigt die gefühlte Temperatur auf 19.36°C, am Nachmittag erleben wir 17.04°C und nachts behalten wir ein angenehm warmes Gefühl bei 16.92°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Neben den oszillierenden Temperaturen tragen auch andere, weniger sichtbare Faktoren zu unserer Wettererfahrung bei. Im Falle des Luftdrucks können wir mit 1021 hPa rechnen und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz wird auf 71 festgelegt. Wer seinen Segeltrip oder die Strandspaziergänge plant, sollte ein Auge auf den Wind haben, der mit 4.95m/s aus 150º weht und Böen könnte bis zu 7.58m/s erreichen.

Abschließend leitet die Wolkendecke bei 59% ein überwiegend bewölktes Bild ein, während die Regenwahrscheinlichkeit bei Null bleibt. Trotz der Bewölkung lädt also das milde Wetter dazu ein, den Tag im freien zu verbringen und das mediterrane Klima Mallorcas zu genießen.