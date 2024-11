Wie wir alle bestens wissen, hat das Wetter auf Mallorca seine eigenen Regeln. Speziell in Cala Millor freuen wir uns auf einen mäßig bewölkten Tag ohne Regen. Wie immer ist das Wetter auf der Insel ein entscheidender Faktor, ob man einen entspannten Tag am Strand oder eine gemütliche Siesta zu Hause plant. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die spezifischen Einzelheiten werfen.

Gemäßigte Temperaturen auf Mallorca

Der 25. November 2024 zeigt ein moderates Temperaturspektrum in Cala Millor. Mit einer minimalen Temperatur von 16.47ºC und einer maximalen von 19.11ºC erwartet uns ein kühler, doch durchaus angenehmer Herbsttag. Der Morgen startet mit 17.44ºC, erreicht seinen Höhepunkt am Tag mit 18.83ºC, um dann am Nachmittag auf 17.33ºC zu sinken. Und schließlich droppt die Temperatur in der Nacht auf 16.47ºC.

Zum Gefühl, wie warm es sein wird

Das Thermometer und das gefühlte Wetter, können oft voneinander abweichen. Aber keine Sorge, wir haben auch das für Sie im Blick. Der gefühlte Temperaturverlauf verläuft ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen: am Morgen 17.2ºC, im Laufe des Tages 18.54ºC, wird am Nachmittag auf 17.23ºC absinken und in der Nacht werden Sie 16.44ºC fühlen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Windstärke komplettieren unsere Wetteraussichten

Neben Temperaturen spielen auch weitere Faktoren eine bedeutende Rolle beim Wetter. Der atmosphärische Druck wird stabil bei 1021 hPa liegen und einen relativen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 68% aufweisen. Vom Wind her erwartet uns eine mäßige Brise mit 8.75m/s aus Richtung 175º und Böen von bis zu 12.13m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 25% relativ niedrig, sodass wir einen größtenteils klaren Himmel genießen können. An diesem Tag ist die Regenwahrscheinlichkeit - zum Glück - 0%.

Zusammengefasst - der 25. November 2024 ist ein idealer Tag, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu genießen. Packen Sie Ihre Jacken aus und erleben Sie Mallorca mit all seiner Vielfältigkeit. Vergessen Sie nicht, uns für weitere Wetter-Updates und exklusive Prognosen zu folgen!