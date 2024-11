Das ruhige Hafenstädtchen Cala Rajada auf unserer geliebten Sonneninsel Mallorca präsentiert sich diesen 25. November mit mäßiger Bewölkung und angenehmen temperaturen, ideal für eine gemütliche Tasse Tee in einem der idyllischen Straßencafés. Wir freuen uns auf einen Tag, der trotz der herbstlichen Jahreszeit noch die Wärme und den Charme des mallorquinischen Spätsommers einfängt.

Ein Blick auf die prognostizierten Temperaturen

Verabschieden Sie sich vom frostigen Novemberwind, denn in Cala Rajada erwartet uns ein Maximum von fast 19,5ºC. Der Tag beginnt bereits mit warmen 17,89ºC am frühen Morgen, bevor er um die Mittagszeit seinen Höhepunkt mit 19,19ºC erreicht. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 17,82ºC ab und eine Nachttemperatur von 16,9ºC rundet das angenehme Wetter ab.

Die gefühlten Temperaturen – ein wahrer Wohlgenuss

All denjenigen, die sich nach Wärme sehnen, können wir nur sagen: Packen Sie Ihre Koffer und kommen Sie nach Cala Rajada! Schon am Morgen fühlt sich die Luft mit 17,69ºC angenehm an. Im Laufe des Tages steigt das gefühlte Temperaturmaximum auf fast 19ºC. Der Nachmittag bietet mit 17,75ºC eine willkommene Erfrischung und auch die Nacht bleibt mit 16,89ºC mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – alles im grünen Bereich

Auf die Badehose müssen Sie zwar verzichten, aber der Wind wird mit seinen 9,29m/s genug Wärme bieten, um Sie wohlgefühlt zu halten. Er kommt mit einer Richtung von 175º und gelegentlich unterbrochen von Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12,25m/s. Mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 69%, begrüßen Sie einen herrlichen Urlaubstag, der einen Hauch von mediterraner Wärme versprüht, selbst an einem späten Novembermittwoch.