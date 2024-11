Alcúdia, eine der meistbesuchten Perlen von Mallorca, erwartet am 26. November 2024 ungewöhnlich regnerisches Wetter. Wir sprechen über einen Wetterbericht, der einen leichten Regen voraussagt, begleitet von gemäßigten Temperaturen, die zwischen 14,63ºC und 17,11ºC schwanken. Daneben zeigt die Wettervorhersage für Alcúdia eine nahezu vollständige Wolkendecke an - ein Bild, das auf einen kühlen und feuchten Tag hinweist.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Unsere exklusive Wetterprognose zeigt für den frühen Morgen eine Temperatur von 16,9ºC, die sich im Laufe des Tages kaum verändert und etwa 16,78ºC erreicht. Im Verlaufe des Nachmittags sinkt die Temperatur gemäß unserer Prognose leicht auf 15,67ºC und bestätigt, dass sie in der Nacht an ihrem niedrigsten Punkt mit 14,63ºC liegt.

Gefühlte Temperatur und Wetterempfinden

Wie wir alle wissen, erweist sich die "echte" Temperatur gelegentlich als trügerisch. Die gefühlte Temperatur, die Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit berücksichtigt, zeigt folgendes Bild: Morgens werden Sie sich fühlen, als ob es 16,89ºC wären, mit einer leichten Abnahme auf 16,65ºC mittags. Am Nachmittag bleibt diese Sensation mit 15,33ºC spürbar und fällt in der Nacht auf 14,13ºC. Machen Sie sich also bereit für eine Erkältung, wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit spazieren gehen möchten!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Achten Sie auf den atmosphärischen Druck, der bei 1023 hPa liegt, und die Luftfeuchtigkeit, die auf einen Wert von 82 Prozent ansteigt - beides sind Hinweise darauf, dass wir in Alcúdia einen feuchten Tag vor uns haben. Der Wind kommt aus Richtung 44º mit einer Geschwindigkeit von 6,91m/s, während Böen bis zu 7,7m/s erreichen können. Unser Tipp: Es ist ein guter Tag, um die mallorquinische Landschaft bei einem entspannten Spaziergang in einer wasserdichten Jacke zu genießen!