Schon blicken wir mit gespannter Neugier in die Zukunft und betrachten das Wetter hier in Cala Rajada am 26. November 2024. Laut aktueller Prognose kann man merken, dass Cala Rajada nie seine Anziehungskraft verliert, unabhängig von den Wetterbedingungen. Trotz des leichten Regens bleibt der Charme dieser Stadt unbestreitbar.

Temperaturschwankungen – ein typischer November Tag

Der Tag beginnt mit einem erfreulichen 17.71ºC am Morgen, eine angenehme Wärme, die uns dazu ermutigt, die Weite dieser wundervollen Insel zu erkunden. Im Laufe des Tages kühlt es etwas ab mit 16.7ºC zur Mittagszeit und sinkt weiter auf 16.35ºC am Nachmittag. Schließlich schließt sich der Tag mit einer minimalen Temperatur von 15.36ºC in der Nacht ab.

Gefühlte Temperaturen – der subjektive Kälte- und Wärmefaktor

Nun direktem Blick auf die gefühlten Temperaturen: Der Morgen fühlt sich ziemlich angenehm mit 17.68ºC an. Tagsüber, wenn viele auf Mallorca die Abenteuer der Insel entdecken, empfinden wir die Temperatur mit 16.59ºC als etwas kühler. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 15.97ºC und danach in der Nacht auf 14.81ºC. Es ist also klug, einen warmen Pullover einzupacken, falls Sie eine nächtliche Exkursion planen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – die unsichtbaren Komponenten

Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die subtileren, aber ebenso wichtigen Elemente unseres Wetters. Der atmosphärische Druck beträgt 1022 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei beachtlichen 83% liegt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.64m/s in Richtung 34º und kann Böen von bis zu 11.29m/s erzeugen. Ein Wetterphänomen, das nicht ungewöhnlich für Cala Rajada ist. Schließlich bringen die Wolken eine Bedeckung von 88% mit sich und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 20%.

Ob Sonne oder Regen, Cala Rajada behält seinen Charme und zieht mit Sicherheit Scharen von Wetterliebhabern und Abenteurern an, die es kaum erwarten können, all die Pracht und Schönheit dieser wunderbaren Gegend zu erkunden.