In einer aktuellen Prognose für das Wetter am 27. November in Santanyí, einer der malerischen Gemeinden auf der spanischen Insel Mallorca, wird erwartet, dass der Tag von einer durchgehenden Wolkendecke geprägt sein wird. Die Temperaturen bewegen sich in einem Bereich von 14.19ºC bis 18.03ºC und versprechen einen herbstlich milden Tag. Der prognostizierte Wind beträgt 2.47m/s in Richtung 28º. Lassen Sie uns mehr über die spezifischen Wetterbedingungen erfahren, die für die verschiedenen Tageszeiten vorhergesagt werden.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf Einem sanften Morgen mit vorhergesagten 14.2ºC folgt ein angenehm milder Nachmittag mit bis zu 17.27ºC. Am späten Nachmittag kühlt es sich leicht ab auf 15.67ºC und die Nacht hält konstante, milde 15ºC bereit. Wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt Die gefühlten Temperaturen für den 27. November in Santanyí weichen leicht von den tatsächlichen Werten ab. Am Morgen verspricht das Thermometer 13.9ºC, während es am Tag auf 16.93ºC ansteigt. Nachmittags sinkt das gefühlte Thermometer auf 15.38ºC, wobei die Nacht mit einem Gefühl von 14.7ºC abschließen wird. Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Wind Die Feuchtigkeitsprognose liegt für den Tag bei 72%, was auf eine insgesamt feuchte Atmosphäre hindeutet, trotz einer sehr geringen Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Der atmosphärische Druck wird bei konstanten 1024 hPa liegen. Der Wind ist mit 2.47m/s in Richtung 28º angegeben und Böen werden bis zu 2.39m/s erreichen.