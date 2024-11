Heute übernehmen wir die Ehre, Ihnen die aktuelle Wettervorhersage für Santanyí, Mallorca, zu präsentieren. Nehmen Sie Platz, denn wir haben gute Neuigkeiten - der Himmel wird klar sein und die Temperaturen bleiben moderat und angenehm. Wir erleben eine malerische Winterlandschaft, die gerade ideal für einen Spaziergang entlang der Küste oder in den malerischen Straßen von Santanyí ist.

Temperaturen erwachen und schlafen ein

Der Tag beginnt mit milden 13.52ºC am Morgen, steigt bis auf 16.93ºC um die Mittagszeit und kühlt auf 15.03ºC am Nachmittag ab. Sobald die Sonne untergeht, bleibt das Thermometer stabil und markiert eine Nachtwiederholung von 14.73ºC. Eine leichte Schicht wird den Trick bei diesen Temperaturen tun. Die minimalste Temperatur, die wir erwarten, beträgt 13.33ºC, während die maximale bei 17.89ºC liegt.

Das gefühlte Wetter

Das Wohlfühl-Barometer zeigt ähnliche Zahlen. Es wird sich wie 13.15ºC am Morgen anfühlen, steigt auf 16.48ºC am Tag und kühlt auf 14.65ºC am Nachmittag ab. In der Nacht werden wir uns bei 14.32ºC wohlfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Heute erleben wir einen atmosphärischen Druck von 1026 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 69%. Damit ist es ein relativ trockener Tag - ideal für Outdoor-Aktivitäten. Der Wind wird aus der Richtung 255º wehen mit einer Geschwindigkeit von 3.6m/s, während die Böen auf bis zu 4.36m/s ansteigen können. Heute gibt es eine Wolkendecke von 0% - das bedeutet einen klaren, sonnigen Tag und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0.

Wir hoffen, dass Sie diesen schönen Tag in Santanyí, Mallorca, in vollen Zügen genießen können. Vergessen Sie nicht, Ihrer Daunenjacke eine Pause zu geben, einen warmen Schal zu greifen und sich auf einen sonnigen Wintertag mit klarer Himmelsdecke vorzubereiten.