Im idyllischen Santanyí erwartet uns am 29. November 2024 ein Tag mit klarem Himmel und angenehm milden Temperaturen. Unsere heutige Wetterprognose verspricht eine optimale Bedingung für Outdoor-Aktivitäten und die Aussicht auf einen wunderschönen Sonnenuntergang am Ende des Tages.

Die Temperaturspanne

Die Temperaturen bleiben den ganzen Tag über gemäßigt und angenehm, ideal für Einheimische und Touristen, die die Insel erkunden möchten. Die minimale Temperatur wird bei 14,94ºC liegen, während die maximale Temperatur auf 19,01ºC klettern wird. Am Morgen erwarten wir 15,55ºC, während die Mittagszeit mit höchsten 18,67ºC zur wärmsten Zeit des Tages wird. Der Abend kühlt sich auf etwa 16,38ºC ab und in der Nacht sinkt die Temperatur auf 15,46ºC.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Betrachten wir nun die gefühlten Temperaturen, die den Effekt von Feuchtigkeit, Wind und anderen atmosphärischen Bedingungen auf unsere Wahrnehmung der Temperatur berücksichtigen. Morgens können wir ein thermisches Gefühl von 15,43ºC erwarten, das am Tag auf 18,55ºC steigt, bevor es nachmittags auf angenehme 16,27ºC und nachts auf 15,25ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Zum tiefgreifenderen Verständnis unserer meteorologischen Vorhersage betrachten wir auch den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse. Wir erwarten einen atmosphärischen Druck von 1024 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%, was ein Gefühl von Frische in der Luft sorgt und das Wetter insgesamt angenehmer macht. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,77 m/s aus Richtung 257º wehen, mit gelegentlichen Böen bis zu 8,95 m/s. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Santanyí uns am 29. November 2024 einen herrlichen Tag mit klarem Himmel und milden Temperaturen bietet. Genießen Sie den Tag, ob drinnen oder draußen, und lassen Sie sich von der Schönheit dieser Insel verzaubern!