Santa Ponsa, ein populäres Reiseziel auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca, begrüßt den Tag mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen. Die Insel ist bekannt für ihr beständiges mediterranes Klima und selbst im Dezember können wir ausgezeichnetes Wetter genießen, das perfekt für diejenigen ist, die die winterlichen Temperaturen des nördlicheren Europas vermeiden möchten. Mit einer minimalen Temperatur von 13.63ºC und einer maximalen Temperatur von 17.01ºC erwartet Santa Ponsa einen recht milden Tag.

Temperaturverlauf über den Tag hinweg

Der Morgen in Santa Ponsa beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 13.73ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 16.79ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 16.37ºC zurückgeht. Und auch die Nacht verspricht mit einer prognostizierten Temperatur von 15.36ºC zu erfrischen, ohne zu sehr zu kühlen.

Gefühlte Temperaturen im Vergleich

Aber wie fühlen sich diese Temperaturen tatsächlich an? Interessanterweise werden die gefühlten Temperaturen etwas niedriger sein als die tatsächlichen Werte. Am Morgen wird es sich eher wie 13.35ºC anfühlen, und tagsüber wird das Thermometer gefühlt auf 16.4ºC klettern. Der Nachmittag bringt dann eine gefühlte Temperatur von 15.97ºC mit sich, und in der Nacht wird es sich anfühlen, als wären es 15.01ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Aber das Wetter besteht nicht nur aus Temperatur. Der atmosphärische Druck beträgt starke 1026 hPa, was auf stabiles Wetter hindeutet. Mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 72% ist die Luft weder zu trocken noch zu feucht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.34m/s in Richtung 69º und wird in Böen bis zu 2.26m/s erreichen.

Wenn Sie also heute in Santa Ponsa sind, erwarten Sie strahlenden Sonnenschein und angenehme Temperaturen bei geringem Wind. Die perfekten Bedingungen, um die wunderschönen Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihre traumhaften Strände zu erkunden. Ein Tag in Santa Ponsa verspricht, ein wahrer Genuss zu werden.