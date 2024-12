Die Wetteraussichten für den 2. Dezember 2024 in Cala Rajada versprechen ein typisches Winterwetter auf Mallorca. Der Tag beginnt mit wolkigen Bedingungen, jedoch bleibt Regen komplett aus. Die Wolkendecke bleibt dicht, da sie auf 100% geschätzt wird. Trotz der bewölkten Verhältnisse kann man einen recht milden Dezembertag erwarten, der bei der leicht bedeckten Sonne seiner Vorzüge hat.

Temperaturverhältnisse

Die Wetterexperten erwarten eine minimale Temperatur von 13.91ºC, die am frühen Morgen erreicht wird. Während des Tages steigt das Quecksilber dann auf einen Höchstwert von 18.61ºC an, bevor es zum Nachmittag hin auf angenehme 16.7ºC abfällt. In der Nachtkühle wird ein Wert von 16.12ºC erwartet, sicherlich ein Grund mehr, den Pullover nicht zu Hause zu lassen.

Das Gefühl der Temperatur

Abseits der reinen Numerik spielen auch die gefühlten Temperaturen eine entscheidende Rolle. Am Morgen liegt diese bei schätzungsweise 13.6°C, während sie tagsüber bis auf 16.78ºC ansteigt. Am Nachmittag fühlt es sich mit um die 16.62ºC immer noch behaglich an. In der Nacht dann erleben wir eine gefühlte Temperatur von rund 15.82ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Atmosphärendruck angeht, stehen wir bei 1022 hPa, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von satten 73 Prozent. Dazu gesellt sich ein mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.01 m/s, der aus 237º weht. Böen können mit stärkeren 6.06 m/s aufweisen. Eine Kombination, die bei empfindlichen Menschen das eine oder andere Stirnrunzeln hervorrufen könnte, aber absolut im Bereich des Normalen liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 2. Dezember 2024 in Cala Rajada den Bewohnern einen vom Wetter her durchaus angenehmen Dezembertag bietet. Trotz der Nähe zur Sonne wird es nicht zu heiß, und der Wind hält sich in erträglichen Grenzen. Ein idealer Tag also, um die eigene Heimatstadt in ihrer winterlichen Pracht zu genießen!