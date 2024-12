Der malerische Fischerort Port d'Andratx auf der idyllischen Baleareninsel Mallorca bereitet sich auf einen leicht regnerischen Tag vor. Trotz der Jahreszeit behält das Wetter der Insel seine milden Temperaturen bei, die bisher für seine Bewohner und Besucher angenehm sind. Im Laufe des Tages kann jedoch mit leichten Regenfällen gerechnet werden.

Die Tagestemperaturen

Wir erwarten einen relativ milden Tag, ideal für einen gemütlichen Spaziergang in den nahegelegenen Hügeln oder einem Cappuccino in einem der charmanten Hafencafés. Die Thermometer werden voraussichtlich eine Mindesttemperatur von 15,96°C und eine Höchsttemperatur von 18,26°C anzeigen. Speziell: Am Morgen können wir auf 16,14°C hoffen, mittags wird es auf 17,25°C aufheizen, am Nachmittag leichte Abkühlung auf 16,69°C und in der Nacht wird es 16,9°C.

Das gefühlte Wetter

Trotz des leichten Regens wird der Tag sich angenehmer anfühlen als die tatsächlichen Temperaturen vermuten lassen. Morgens erwarten wir ein gefühltes Wetter von 15,74°C, während der Tag mit 16,94°C etwas wärmer wird. Am Nachmittag können wir uns auf 16,06°C und in der Nacht auf behagliche 16,13°C einstellen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Wie immer spielt der Wind eine entscheidende Rolle bei unserer Wettervorhersage. Mit einer Geschwindigkeit von 5,56m/s und Böen bis zu 5,86m/s wird er aus Richtung 20° wehen. Die Atmosphärendruckmessung beträgt 1021 hPa, was für eine stabile Wetterlage spricht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 73%, was die Regenwahrscheinlichkeit von 46% erklärt. Etwas, das die Einwohner und Besucher von Port d'Andratx sicherlich im Auge behalten werden, ist die vollständige Wolkendecke über dem Ort, die beständige, wenn auch leichtere, Niederschläge verspricht.

Kurz gesagt, es wird ein eher nasser, aber milder Tag in Port d'Andratx, perfekt für Indoor-Aktivitäten oder ein gemütliches Beisammensein in einem der vielen fantastischen Restaurants des Ortes. Denken Sie daran, Ihren Schirm mitzubringen!