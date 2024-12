In der malerischen Gemeinde Santa Ponsa auf Mallorca ist ein überwiegend bewölkter Himmel zu erwarten. Wir haben uns mit den komplizierteren Aspekten des Wetters befasst, um Ihnen eine detaillierte Vorhersage für den 5. Dezember 2024 zu geben. Mit minimalen Temperaturen von 13,12ºC und maximalen Temperaturen von 16,79ºC, ist es ein Tag, an dem man sich am besten mit einer leichten Jacke bewaffnet.

Die Temperaturen im Detail Beginnen wir mit den morgendlichen Temperaturen, die bei etwa 13,98ºC liegen. Am Tag wird das Thermometer voraussichtlich 16,7ºC erreichen, bevor es am Nachmittag auf 14,05ºC abfällt. Die Tiefsttemperaturen werden in der Nacht mit 13,12ºC erreicht. Gefühlte Temperaturen Trotz der gemessenen Werte, kann die gefühlte Temperatur durch verschiedene Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit leicht variieren. Frühmorgens beträgt das thermische Gefühl 13,24ºC, tagsüber 16,04ºC und am späten Nachmittag 13,1ºC. Die gefühlte Temperatur in der Nacht fällt auf 12,24ºC ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Das Wetter wird auch durch einen atmosphärischen Druck von 1026 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 62% beeinflusst. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Wind, der mit Geschwindigkeiten von 6,95 m/s aus Richtung 351º weht, mit Böen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 8,46 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 81%, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist glücklicherweise null. Obwohl der Himmel über Santa Ponsa eher bedeckt sein wird, gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen, da die Regenwahrscheinlichkeit sehr gering ist. Genießen Sie also den Tag, ob beim Spazierengehen am Strand oder beim Erkunden der lokalen Sehenswürdigkeiten. Vergessen Sie nicht, sich warm zu halten und sich auf die gefühlten Temperaturen einzustellen!