Ein Wolkenschleier hält Alcúdia am 6. Dezember 2024 in einem sanften Temperaturmantel fest. Der Himmel bietet eine Szenerie, die aus "nubes" - Wolken besteht, während die Temperaturen sich angenehm zwischen 12.45ºC und 18.49ºC bewegen. Mit keinem Regen in Sicht und einem moderaten Wind bieten die Vorhersagen einen perfekten Tag, um die Schönheit von Alcúdia zu genießen.

Temperaturen: Sanfte Wärme während des Tages Der Morgen bietet erwartete Temperaturen von 13.59ºC, die sich auf bis zu 17.71ºC am Tage erwärmen. Der Nachmittag bleibt weiterhin sanft, mit gemeldeten Temperaturen von rund 15.92ºC, während die Nacht ein mildes 15.57ºC bietet. Es wird empfohlen, eine dünne Schicht Kleidung für die kühlen Morgenstunden mitzunehmen, die im Laufe des Tages abgelegt werden kann. Gefühlte Temperaturen: Wie warm wird es wirklich sein? Die gefühlten Temperaturen sind ähnlich mild, mit einer leichten Brise, die die Luft am Morgen auf 12.65ºC kühlt. Im Laufe des Tages fühlt sich die Temperatur bei 17.26ºC an, was eine sanfte Wärme verspricht, die sich bis zum Nachmittag nur leicht auf 15.5ºC absenkt. Die Nacht bringt gefühlte Werte von 15.17ºC, was einer milden kühle insgesamt entspricht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Erwartungen für den Tag Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1024 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 66% liegt. Der Wind weht beständig, mit Geschwindigkeiten von 5.23m/s in Richtung 236º und Böen bis zu 6.55m/s. Trotz der 92%igen Bewölkung bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit 0% sehr gering. Dies bedeutet alles in allem ein Tag mit angenehmem Wetter, der zum Verweilen im Freien einlädt.