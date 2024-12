Am heutigen Tag, dem 6. Dezember 2024, finden Sie in Port d'Andratx, einer idyllischen Stadt auf der wunderschönen Insel Mallorca, vorherrschend bewölkte Bedingungen vor. Die Temperaturen in hochwertigem Dezember-Klima werden mild und angenehm sein. Das Wetter wird von einer stetigen Wolkendecke mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% dominieren, aber keine Regenfälle sind zu erwarten. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen angenehm mild bis moderat, perfekt für einen gemütlichen Winterspaziergang entlang der traumhaften Küste.

Temperaturverlauf im Detail

Die Mindesttemperatur für den heutigen Tag liegt bei 15.17ºC und die Maximaltemperatur wird etwa 18.62ºC betragen. Genauer gesagt, können wir am Morgen eine gemessene Temperatur von 16.72ºC erwarten, während sie sich tagsüber auf 18.14ºC erhöht. Am späten Nachmittag kühlt es sich leicht auf 16.47ºC ab und in der Nacht bleibt es mit 18.13ºC weiterhin mild.

Das Gefühl der Temperatur

Es ist immer gut zu wissen, wie sich die Temperatur anfühlt und nicht nur, was das Thermometer anzeigt. Daher wird das thermische Gefühl am Morgen bei etwa 16.09ºC liegen. Tagsüber wird es sich leicht wärmer anfühlen - um 17.92ºC, und am Nachmittag wird es sich aufgrund der kühleren Wetterbedingungen wieder auf 16.03ºC abkühlen. In der Nacht bleibt eine gefühlte Temperatur von 18.14ºC bestehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser perfekt abgestimmter Dezember-Tag in Port d'Andratx zeigt einen Atmosphärendruck von 1024 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 73%, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.46m/s aus der Richtung 256º und erwartete Böen können eine Geschwindigkeit von bis zu 11.06m/s erreichen.

Wir wünschen Ihnen einen großartigen Tag unter den Wolken von Port d'Andratx. Vergessen Sie nicht, Ihren Spaziergang an der Promenade zu genießen!