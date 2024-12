Der Himmel über Santanyí wird am 6. Dezember 2024 von wolkenreicher 'nubes' Bedingung dominiert sein. Trotz der dominierenden Wolkenbedeckung signalisiert die 0%ige Regenwahrscheinlichkeit, dass wir keinen Niederschlag erwarten dürfen. Die Wetterdynamik wird durch moderaten Wind mit Böen bis zu 9,09m/s ergänzt, was einen relativ ruhigen Wintertag auf der wunderschönen Insel Mallorca garantiert.

Die tagesaktuellen Temperaturen

Die Temperaturen des Tages präsentieren sich gemäßigt mit Anteilen aus aller Ecken des Temperaturspektrums. Die kühle Brise des Morgens wird mit 13,72ºC spürbar sein, bevor sich im Laufe des Tages eine maximale Temperatur von 18,12ºC ergibt. Nachmittags lassen die Temperaturen langsam nach und erreichen am Abend einen gemütlichen Wert von 16,01ºC. Wenn der Mantel der Nacht über Santanyí fällt, lässt die nächtliche Temperatur auf 14,31ºC nach – ideal für einen ruhigen, entspannten Abendspaziergang.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Das Thermometer zeigt nur die halbe Geschichte, das wahre Maß des Komforts zeigt sich in der gefühlten Temperatur. Morgen werden wir uns bei 12,9ºC wohlfühlen, während es tagsüber auf angenehme 17,61ºC ansteigt. Nachmittags moduliert die gefühlte Temperatur auf 15,62ºC, bevor sie nachts auf behagliche 13,75ºC absinkt. Eine leichte Jacke wird also reichen, um den Tag in Santanyí komfortabel zu verbringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Winddynamik

Der atmosphärische Druck beträgt solide 1024 hPa, der eine stabilisierte Wetterlage zeigt. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 62% nicht zu vernachlässigen, was für eine angenehme Balance zwischen trockener und feuchter Atmosphäre sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,73m/s aus Richtung 262º und wird von Böen bis zu 9,09m/s ergänzt. Trotz der Wolkenbedeckung verspricht der Tag also, gemäßigt und genießbar zu sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 6. Dezember 2024 in Santanyí ein typischer Wintertag mit gemäßigten Temperaturen und einer subtilen Brise sein wird, der unter der dichten, aber trockenen Wolkendecke verbracht werden kann. Also packt Eure Jacken ein und genießt den Tag auf unserer schönen Insel Mallorca.