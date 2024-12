Am 7. Dezember 2024 wird Sóller, ein malerisches Städtchen auf Mallorca, einen gemütlichen Wintermorgen trotz leichten Regenschauern begrüßen. Während dies für manche eine erfrischende Abwechslung zu den sonnenverwöhnten Tagen sein mag, die die Insel kennzeichnen, muss man sich auf frische Temperaturen und eine merklich kühle Brise einstellen.

Temperaturverlauf in Sóller

Die minimal erwartete Temperatur wird voraussichtlich auf 11.41ºC sinken, während das Thermometer im Laufe des Tages auf bis zu 18.19ºC klettern kann. Der Morgen startet mit milden 13.54ºC, die sich bis zum Tageshöhepunkt auf 17.82ºC steigern. Trotz allmählichem Temperaturabfall auf 13.33ºC am Nachmittag und schließlich 11.41ºC in der Nacht, bleibt das Winterwetter in Sóller angenehm.

Das Gefühl im Vergleich zur tatsächlichen Temperatur

Auch wenn die Temperaturbindung in Sóller mild bleibt, kann das gefühlte Klima etwas kälter sein. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei etwa 13.22ºC, tagsüber bei 17.59ºC, nachmittags 12.42ºC und in der Nacht sinkt sie schließlich auf kalte 10.38ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der Wind

In Sóller erwartet uns ein atmosphärischer Druck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 74%, was eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft erzeugt. Ein ziemlich starker Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 17.23m/s aus der Richtung 309º und Böen können bis zu 24.94m/s erreichen. Die Wolkendecke beläuft sich auf 78% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20%. Trotz dieser Bedingungen verspricht Sóller ein weiterer idyllischer Tag auf dieser charmanten Baleareninsel zu werden.