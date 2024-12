Die Küstenstadt Santa Ponsa wird am Freitag, den 7. Dezember 2024, von einem leichten Regen belebt, der sowohl einheimischen Bewohnern als auch Besuchern eine willkommene Abwechslung vom typischen Wintertrockenheitsklima bietet. Die Temperaturen variieren zwischen minimalen 13.96ºC und maximalen 18.55ºC, und die ansprechende Frische des Windes trägt zur komfortablen Atmosphäre bei.

Die Temperaturen des Tages

Beginnen wir mit den erwarteten Temperaturen im Verlauf des Tages. Der Morgen in Santa Ponsa startet mit einem angenehm kühlen 14.54ºC. Die Temperatur steigt dann auf bis zu 18.04ºC am Mittag an, ehe sie am Nachmittag auf 15.23ºC absinkt. Da die Nacht hereinbricht, nähert sich das Thermometer dem Minimalwert des Tages mit 13.97ºC.

Das thermische Gefühl

Auf das thermische Gefühl kommt es an, und das ist in Santa Ponsa angenehm mild. Morgens werden 14.22ºC erwartet, wobei die Temperatur tagsüber auf 17.91ºC ansteigt. Nachmittags fühlt es sich etwas kühler bei 14.43ºC an, und nachts sinkt das Gefühl auf 12.99ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nun zu einigen anderen wichtigen meteorologischen Faktoren. Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa, was für stabile Bedingungen sorgt. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 77% kann man einen leicht feuchten Tag erwarten, durchaus angenehm dank des leichten Regens. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 21.05m/s in nordwestlicher Richtung (323º), und die Böen können vereinzelt bis zu 27.12m/s erreichen. Die Wolkendecke bedeckt 72% des Himmels, und die Chance auf Regen beträgt 20%. Also stellen Sie sicher, dass Ihr Regenschirm griffbereit ist, und genießen Sie den schönen Wintertag in Santa Ponsa.