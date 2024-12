Wenn Sie sich fragen, wie das Wetter in Cala Rajada für den 9. Dezember 2024 aussieht, haben wir die neuesten Informationen für Sie. Erwarten Sie moderate Regenfälle und eine größtenteils bewölkte Wolkendecke. Die Temperaturen bleiben doch relativ mild für diese Jahreszeit. Tauchen Sie mit uns in die Details ein und seien Sie auf das vorbereitet, was Ihnen der Tag zu bieten hat.

Beobachtete und erwartete Temperaturen

Beginnen Sie den Tag mit einer Mindesttemperatur von 10,15ºC am Morgen, die sich auf 11,87ºC in der Mitte des Tages erhöht. Im Laufe des Nachmittags wird ein leichter Rückgang auf 10,49ºC erwartet, bevor sie sich am Abend auf 10,2ºC abkühlen. Die Höchsttemperatur des Tages beträgt 11,98°C.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die Temperaturen recht mild sind, kann die gefühlte Temperatur aufgrund der vorherrschenden Wetterbedingungen abweichen. So wird es am Morgen mit 9,15ºC etwas kühler gefühlt, wärmt sich aber tagsüber auf angenehme 10,86ºC auf. Der Nachmittag weist eine gefühlte Temperatur von 9,68ºC auf, während sie in der Nacht auf 9,16ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt konstante 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 67% liegt. Was den Wind betrifft, so werden Sie einen Wind von 6,76 m/s aus Richtung 70º spüren, mit Böen von bis zu 6,86 m/s. Unser Tipp: Es könnte also eine gute Idee sein, einen Regenschirm mitzunehmen, um gegen den mäßigen Regen und den Wind gewappnet zu sein.

Abschließend, die Wolkendecke wird bei etwa 57% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Also packen Sie Ihre Regenjacke und genießen den Tag, egal was das Wetter bringt. Bleiben Sie dran für weitere Wetter-Updates unserer Station und planen Sie Ihren Tag in Cala Rajada entsprechend.