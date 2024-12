Der heutige 10. Dezember 2024 verspricht in der schönen Hauptstadt der Balearen, Palma, ein wettertechnisch gemäßigter Tag mit leichtem Regen zu werden. Trotz des erwarteten Niederschlags, wird es mit minimalen Temperaturen von 7,68ºC und maximalen 12,71ºC vergleichsweise mild bleiben. Die ausgeprägte Wolkendecke und der leichte Regen können das Flair der Stadt dennoch nicht trüben.

Detailgenaue Temperaturvorhersage

Falls Sie für heute Vormittag einen Spaziergang durch die malerischen Straßen Palmas planen, sollten Sie mit einer milden Temperatur von rund 8,95ºC rechnen. Zur Mittagszeit, dem wärmsten Teil des Tages, wird das Thermometer auf angenehme 12,37ºC klettern. Nachmittags erwartet uns dann eine leichte Abkühlung auf 9,86ºC und auch in der Nacht bleibt es mit 9,69ºC vergleichsweise mild. Alles in allem also ideale Bedingungen für alle, die die Schönheit des winterlichen Palma genießen wollen.

Gefühlte Temperaturen ganz nach dem eigenen Empfinden

Morgens starten wir mit einer gefühlten Temperatur von 7,11ºC in den Tag. Im Laufe des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf bis zu 11,26ºC. Am Nachmittag wird sie etwas auf 8,46ºC sinken, bevor sie sich in der Nacht dann auf 8,12ºC einpendelt. Trotz des Niederschlags wird es also nicht wirklich frostig in Palma.

Auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse achten

Bei einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer erwarteten Luftfeuchtigkeit von 61% ist davon auszugehen, dass sich das Wetter trotz des leichten Regens insgesamt stabil zeigt. Was den Wind betrifft, so sollten Sie in Palma mit einem leichten Lüftchen in Richtung 84º rechnen. Mit einer Geschwindigkeit von 3,48m/s und Böen von bis zu 5,14m/s ist zwar nicht mit einem Sturm, aber dennoch mit merklichem Wind zu rechnen. Um sich auf die 100%ige Regenwahrscheinlichkeit vorzubereiten, sollten Sie auf jeden Fall einen Regenschirm im Gepäck haben.

Genießen Sie den Tag in Palma: Trotz des milden Wetters und des leichten Regens bleibt die Stadt wohl einer der reizvollsten Orte im Mittelmeerraum.