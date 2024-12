Anders als die schweißtreibenden Sommertemperaturen, die diese Eckpfeiler des mediterranen Urlaubsparadieses kennzeichnen, begünstigt die Winzigkeit der Insel zu dieser Jahreszeit ein angenehmeres und ausgeglicheneres Wetter.

Temperatur Spitzen und Tiefen des Tages

Wir müssen ein kleines bisschen kälteres Wetter erwarten, aber nicht viel. Die Mindesttemperatur wird etwa 9,61ºC erreichen und die Maximale bei etwa 11,14ºC liegen. Am Morgen könnten die Temperaturen auf 9,77ºC absinken, während sie am Nachmittag auf 10,63ºC steigen, was unter der Maximaltemperatur des Tages liegt, um sich in der Nacht bei etwa 10,20ºC abzukühlen.

Gefühlte Temperatur durch den Tag

Obwohl die Grimassen auf den Thermometern ein eigenes Leben führen, ist es das thermische Gefühl, das uns wirklich beeinflusst. Während wir am Morgen einen gefühlten Wärmewert von 9,22ºC registrieren werden, wird dieser am Tag auf 10,10ºC und am Nachmittag auf 9,81ºC steigen, bevor er in der kalten, dunklen Nacht auf 9,29ºC absinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: das perfekte Zusammenspiel der Elemente

Geben Sie Acht auf unsere klimatischen Gegebenheiten! Ein Luftdruck von 1018 hPa herrscht über der Region mit einer Luftfeuchtigkeit von 75 Prozent, die die sanfte Meeresbrise auf Ihrer Haut noch erfrischender wirken lässt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,39 m/s aus Richtung 38º wehen. Vergessen Sie nicht, auch auf Böen zu achten, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 4,73 m/s an Stärke und Intensität zulegen könnten.

Denken Sie daran: Durch diese 96%ige Wolkendecke, die uns heute begleitet, ist die Wahrscheinlichkeit von Regen also quasi garantiert. Also vergessen Sie nicht, Ihre Regenschirme bereitzuhalten! Bleiben Sie trocken und genießen Sie das faszinierende Wetter von Alcúdia!