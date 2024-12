Liebe Leserinnen und Leser, wie könnte der 17. Dezember in Cala Millor wohl sein? Zur Erleichterung aller, die diesen wunderschönen Ort in diesen Tagen besuchen möchten, weist die Vorhersage auf einen klaren Himmel hin. Dadurch erhöht sich die Chance vom Wetter her einen wunderschönen Tag erleben zu können.

Temperaturen des Tages Für den Tag wird ein gemäßigter Temperaturbereich erwartet. Die Nacht beginnt mit milden 10,61ºC, bevor die Temperaturen tagsüber auf 14,51ºC steigen. Der späte Nachmittag bringt leicht kühlere Temperaturen von 12,4ºC, bevor die Nacht wieder eintrifft und die Temperatur auf 11,79ºC sinkt. Das Thermische Gefühl des Tages Wir weisen darauf hin, dass das tatsächliche thermische Gefühl geringfügig abweichen kann. Am Morgen können Sie 9,84ºC erwarten, während die Temperatur am Tag auf 13,71ºC steigt. Der Nachmittag bringt dann ein thermisches Gefühl von 11,63ºC mit sich, bevor die Nacht eintrifft und mit 11,06ºC ein wenig Kühle zurückkehrt. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unsere Prognosen weisen auf einen Atmosphärendruck von 1034 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 65% hin. Dann sollten wir den Wind nicht vergessen. Er wird 5,78m/s in Richtung 221º erreichen mit Böen bis zu 6,71m/s. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 17. Dezember in Cala Millor wohl ein Tag mit klarem Himmel und moderaten Temperaturen sein wird. Die Bewölkung bleibt mit 2% sehr gering, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei Null, so dass Regenschirme getrost zuhause gelassen werden können. Also, packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor.