Mallorcas natürliche Schönheit ist nicht auf die Sommermonate beschränkt. Auch im Winter, wenn sich die Sonne hinter ein paar Wolken zurückzieht, hat die Insel ihren ganz eigenen Reiz. Und das Wetter am 18. Dezember in Santa Ponsa ist genau das: frisch, aber sonnig. Regen? Nicht heute. Der charmante Ort Santa Ponsa an der Südwestküste überzeugt durch angenehme Temperaturen und nur minimaler Bewölkung.

Die Temperaturen

Mit minimalen Temperaturen von 13.41°C und maximalen von 16.49°C bietet der Tag ein Wohlfühlklima, das nur leicht unter dem mittleren Jahrestemperaturniveau liegt. Genauer gesagt erwarten wir für den Morgen 13.7°C, für die Tageszeit 16.2°C, für den Nachmittag 14.92°C und für die Nacht 15.3°C. Insgesamt ein frischer Tag, doch weit entfernt von kühler Winterkälte.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie fühlt sich der Tag wirklich an? Das thermische Gefühl, also unsere subjektive Wahrnehmung der Temperatur, liegt morgens bei 13.14°C, tagsüber bei 15.76°C, nachmittags bei 14.61°C und nachts bei 15.13°C. Sprich, das Klima bleibt konstant angenehm, weicht kaum von dem ab, was das Thermometer anzeigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren Wetterbedingungen in Santa Ponsa sind ebenfalls gutmütig: Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1029 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei moderaten 72%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.12m/s in Richtung 234º und es können Böen von bis zu 5.17m/s auftreten. Die Wolkendecke beträgt lediglich 11%, was auf einen überwiegend klaren Himmel hindeutet. An Regen ist nicht zu denken, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Ob Sie also einen Spaziergang am Strand planen, eine Wanderung in die umliegenden Hügel unternehmen oder einfach nur entspannt bei einem Café con Leche das mediterrane Flair genießen möchten - das Wetter in Santa Ponsa ist Ihnen am 18. Dezember wohlgesonnen.