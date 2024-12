Die malerische Gemeinde Santanyí auf der spanischen Insel Mallorca erwartet heute, am 19. Dezember 2024, einen bedeckten Himmel. Trotz der Wolken bleibt es recht mild mit Temperaturen, die tagsüber auf bis zu 18,45ºC steigen können. Trotz der kühleren Jahreszeit können sich Einheimische und Besucher auf ein angenehmes Wetter zum Bummeln und Genießen der wunderschönen Umgebung freuen.

Temperaturen im Detail

Mit einer Mindesttemperatur von 13,31ºC in der Nacht und einer Höchsttemperatur von 18,45ºC am Tag, sind die Temperaturen für die Jahreszeit angenehm mild. Am Morgen wird eine Temperatur von 15,97ºC erwartet und am Nachmittag wird diese auf 16,73ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden jedoch etwas niedriger liegen. Morgens werden die Temperaturen gefühlt um die 15,76ºC liegen, während sie tagsüber auf 17,94ºC steigen. Am Nachmittag erwarten wir, dass das gefühlte Thermometer auf 16,39ºC fallen wird und in der Nacht wird es sich wie gemütliche 12,24ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 61%. Ein recht robuster Wind wird mit 11,02 m/s aus Richtung 265º wehen, mit Böen von bis zu 17,66 m/s. Trotz des wolkenverhangenen Himmels - die Wolkendecke beträgt 90% - bleibt die Regenwahrscheinlichkeit standhaft bei 0, was ein weiterer positiver Aspekt der heutigen Wettervorhersage für Santanyí ist.

Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern in Santanyí einen angenehmen Tag und genießen Sie das milde Wetter, das dieser Dezembertag zu bieten hat. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und wir hoffen, dass Sie trotz der Wolken einen sonnigen Tag haben!