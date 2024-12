Mit Blick auf das Wetter in Cala Rajada für den 19. Dezember 2024, rechnen wir mit einer Wolkendecke, welche über den Himmel von Cala Rajada ziehen werden. Doch die Wolken sollten die Temperatur nicht davon abhalten, auf einen angenehmen Maximalwert von 18.76°C zu steigen. Die klare Dezemberluft, gepaart mit der milden Temperatur, bietet die perfekte Gelegenheit für lange Spaziergänge entlang der Küste von Cala Rajada.

Das Temperaturprofil

Die morgendliche Kühle eröffnet den Tag mit einer Temperatur von 14.7°C und steigt bis zum Mittag auf wohlige 17.85°C an. Am Nachmittag wird die Temperatur auf 16.53°C abnehmen und schließlich in der Nacht auf 14.02°C fallen. An diesem Tag erreicht die Temperatur ihren Höchstwert bei 18.76°C und findet ihren Tiefpunkt bei 13.81°C.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden dem tatsächlichen Wetter recht nahe kommen. Morgens werden Sie eine Temperatur von 14.31°C wahrnehmen. Tagsüber wird die Temperatur gefühlt auf 17.39°C ansteigen und am Nachmittag auf 16.01°C zurückgehen. Mit Anbruch der Nacht werden Sie eine kühle 13.2°C erahnen.

Meteorologische Bedingungen

Die Luft bleibt mit bloß 65% Feuchtigkeit trocken genug, um einen Kälteschauer zu vermeiden. Der Atmosphärendruck wird bei 1019 hPa ruhen, was auf stabile Wetterbedingungen hindeutet. Es wird einen merklichen Wind geben, der mit einer Geschwindigkeit von 12.57m/s aus der Richtung 317° weht. Windböen werden erwartungsgemäß auf 15.62m/s zunehmen. Die Wolkendecke dominiert mit 86% den Himmel, doch die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur bei 1%.