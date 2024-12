Im malerischen Cala Millor auf Mallorca erwartet uns heute ein Tag mit leichtem Regen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 10,67ºC als Minimum und 13,69ºC als Maximum. Damit behauptet sich Mallorca auch im Dezember als Ort mit mildem Klima. Beachten Sie jedoch, dass die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt und wir somit sicher von einer Regentätigkeit ausgehen können.

Zeitweise Temperaturen

Am Morgen begrüßen uns frische 11,06ºC. Im Verlauf des Tages klettert das Thermometer auf 12,88ºC und bleibt am Nachmittag bei soliden 11,82ºC. In der Nacht erwartet uns eine Temperatur von 11,34ºC. Auch wenn der Regen unseren Tag begleitet, bleiben die Temperaturen für Dezember erfreulich konstant.

Das Gefühl der Temperaturen

Morgens spüren wir ein thermisches Gefühl von 10,26ºC, das tagsüber auf 11,82ºC ansteigt. Am Nachmittag bleibt es mit einem Wert von 10,7ºC etwas kühler. Nachts fühlt es sich dann wie kühle 10,31ºC an. Vergessen Sie also nicht, eine wärmere Jacke mitzunehmen, wenn Sie spazieren gehen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen sind auch der Atmosphärendruck von 1025 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 61% zu verzeichnen. Ein leichter Wind wird mit 5,54m/s aus Richtung 100º wehen, mit Böen von bis zu 5,47m/s. Während also der Regen auf das Pflaster prasselt, kann der Wind die Tropfen tanzen lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir einen typischen Dezembertag in Cala Millor auf Mallorca erleben werden - mild und feucht. So zeigt sich, dass Cala Millor auch in der Nebensaison seine Charakteristik beibehält. Bleiben Sie also trocken und genießen Sie den mallorquinischen Winter!