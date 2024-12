Ein wunderbarer Tag zeichnet sich ab in Port d'Andratx, einem malerischen Fischerdorf, heute bekannt für seine exklusiven Yachthäfen und eleganten Restaurants. Der heutige 20. Dezember wird mit einem klaren Himmel erwartet. Was gibt es Schöneres, als die Landschaft Mallorcas unter der reinen luftigen Himmelsfarbe zu genießen?

Chillige Temperaturen für kuschelige Momente

Die Wintergemütlichkeit ist hier zu Hause, mit heute erwarteten Temperaturen, die auf bis zu 13.97ºC klettern, wobei die Mindesttemperatur auf 12.59ºC sinkt. Der Morgen beginnt mit 13.69ºC, erhöht sich tagsüber kaum auf 13.71ºC, kühlt aber am Nachmittag auf 13.63ºC und in der Nacht weiter auf 12.59ºC ab.

Das thermische Gefühl: Eine Umarmung der Kälte

Aber wie fühlen sich dieseTemperaturen wirklich an? Das thermische Gefühl, oder das, was man gemeinhin als "gefühlte Temperatur" bezeichnet, wird etwas kälter als die gemessenen Werte sein. Morgens dürfen wir uns auf 12.71ºC freuen, und im Laufe des Tages und Nachmittags sinkt dies auf 12.68ºC bzw. 12.54ºC. Ziehen Sie sich also warm an und genießen Sie die klare Nacht, die mit 11.5ºC erwartet wird.

Zahlen zur Atmosphäre: Druck, Feuchtigkeit, Wind

Der Luftdruck bleibt stabil bei 1026 hPa, während die Luftfeuchtigkeit geringfügig auf 59% steigt. Der Wind weht mit einer Stärke von 16.07m/s aus Richtung 318º und erzeugt Böen von bis zu 18.1m/s. Eine leichte Wolkendecke von nur 2% lässt den Himmel klar erscheinen, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt heute bei 0%.

Insgesamt erwartet uns ein wunderbarer Dezembertag in Port d'Andratx: klare Himmel und kühle Temperaturen - perfekt für eine Tasse heißen Kakao in der Nähe des Kamins. Genießen Sie Ihren Tag!