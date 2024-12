Wer an diesem 20. Dezember einen winterlichen Tag in Santa Ponsa plant, wird sich sicherlich über das ungewöhnlich freundliche Wetter freuen. Der Himmel präsentiert sich ausgesprochen klar und die Temperaturen bewegen sich in einem sehr angenehmen Bereich für diese Jahreszeit. Die Wolkendecke ist mit 3% nahezu nicht vorhanden - Regentropfen sind daher nicht zu erwarten, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null.

Hochs und Tiefs: Die Temperaturen in Santa Ponsa

Mit einer minimalen Temperatur von 10,49ºC und einer Maximaltemperatur von 13,66ºC zeigt das Thermometer ein recht ausgeglichenes Niveau. In den Morgenstunden können wir uns auf 12,85ºC freuen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur dann leicht auf 13,58ºC an, am Nachmittag zeigt das Thermometer immer noch erfreuliche 12,97ºC. Erst in der Nacht sinkt die Temperatur etwas ab und erreicht den Tiefpunkt von 10,49ºC.

Wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt: die gefühlten Temperaturen

Das pure Anschauen der Zahlen ist sicherlich praktisch, doch wie sich die Temperaturen wirklich anfühlen, gibt noch eine zusätzliche Perspektive. In den frühen Stunden können wir uns auf ein thermisches Gefühl von 11,78ºC einstellen. Im Laufe des Tages fühlt sich das Wetter dann etwas kühler an als es tatsächlich ist, mit gefühlten 12,48ºC. Der gleiche Trend setzt sich am Nachmittag mit 11,81ºC und in der Nacht mit 9,34ºC fort.

Atmosphärische Bedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Obwohl die gefühlten Temperaturen etwas unter den tatsächlichen Temperaturen liegen, sorgen der Atmosphärendruck von 1026 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate von 57% für ein angenehmes Klima. Der Wind zeigt sich auch von seiner moderaten Seite, mit einer Geschwindigkeit von 14,71m/s und Böen von bis zu 17,62m/s. Und um für alle Himmelsbeobachter präzise zu sein, weht der Wind aus Richtung 316º.

Kurz gesagt, Santa Ponsa begrüßt uns an diesem 20. Dezember mit sehr klarem Himmel, angenehmen Temperaturen und einer leichten Brise. Das perfekte Wetter, um die beeindruckende Landschaft Mallorcas zu genießen und bei einem Spaziergang die frische Luft zu atmen.