Erfreuliche Nachrichten für alle, die den Dezember in Port d'Andratx auf der wunderbaren Insel Mallorca verbringen, denn trotz mäßiger Bewölkung erwarten uns milde Temperaturen und des Weiteren wird der Regenschirm in der Tasche bleiben dürfen, da die Regenwahrscheinlichkeit sehr gering ist.

Effektive Temperaturen

Wir starten den Morgen mit angenehmen 13.11ºC, gefolgt von einem Höchstwert von 13.21ºC am Mittag. Während des Nachmittags kühlen die Temperaturen auf 12.72ºC ab und in der Nacht bleibt es bei einem Wert nahe der 12.7ºC, etwas, das den Genuss einer dünnen Decke am Abend sicherlich sehr angenehm macht.

Gefühlte Temperaturen

Interessanterweise wird das sogenannte "thermische Gefühl", das die tatsächlichen Temperaturwahrnehmungen einschließlich Feuchtigkeit und Wind einbezieht, morgens auf 11.83ºC, tagsüber auf 12.21ºC, nachmittags auf 11.77ºC und nachts auf 11.7ºC geschätzt. Dies bedeutet, dass die gefühlte Temperatur etwas niedriger als die tatsächliche Temperatur sein wird, also empfehlen wir, einen leichten Mantel bei sich zu haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für die Wetterliebhaber unter uns, die sich für mehr meteorologische Einzelheiten interessieren, beträgt der atmosphärische Druck 1029 hPa und die Luftfeuchtigkeit rund 62%. Angenehm milde Windbedingungen sind zu erwarten, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6.96m/s aus der Richtung 317º sowie Böen von bis zu 7.02m/s. Zusammenfassend wird der 21. Dezember in Port d'Andratx ein Tag mit milder Bewölkung und angenehmen Temperaturen sein, der die Schönheit des mallorquinischen Winters perfekt widerspiegelt. Also genießen Sie diesen schönen Tag, ob Sie nun das lokale Angebot an Weihnachtsmärkten genießen oder einfach nur einen entspannten Spaziergang entlang der Küste unternehmen möchten.