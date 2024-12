Einen guten Morgen an alle Wetterbegeisterten und Einwohner von Sóller! Willkommen zu unserem Wetterbericht in dieser vorweihnachtlichen Dezemberwoche. Heute haben wir einen überwiegend bewölkten Himmel und Gott sei Dank, eine Regenwahrscheinlichkeit von null zu verzeichnen. Die Wolkendecke beträgt rund 69%, was uns einen gemäßigten Tag verspricht. Der Wind hält sich mit 16,5 m/s in Richtung 302º stetig und wird seine Höchstgeschwindigkeiten um die Böen von 23,83 m/s erreichen.

Temperaturen in Sóller für den Tag Bevor wir uns warm einmummeln, hier die niedrigste und höchste Temperatur des Tages: Wir starten mit einer Mindesttemperatur von 8,9ºC und steigen bis zu einer erfreulichen Höchsttemperatur von 14,68ºC auf. Am Morgen können wir eine mäßige 9,45ºC erwarten, mit einem mäßigen Anstieg auf 13,9ºC während des Tages und 14,28ºC am Nachmittag. Die Nacht wird etwas abkühlen und uns 12,99ºC bescheren. Das Gefühl anders als die Temperatur Nun, wie diejenigen unter uns, die sich oft draußen aufhalten, bereits wissen, kann die gefühlte Temperatur manchmal von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Wie wird es heute sein, fragen Sie? Morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 8,74ºC verspüren, das tagsüber auf 13,15ºC steigt. Erwarten Sie am Nachmittag ein thermisches Gefühl von 13,67ºC und dann eine Abnahme auf 12,17ºC bei Nacht. Luftdruck, Feuchtigkeit und Winddetails Was uns noch bleibt, ist ein kurzer Blick auf andere wichtige atmosphärische Bedingungen. Der atmosphärische Druck wird bei 1026 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 69%. Wie bereits erwähnt, kann man mit einem Wind von 16,5 m/s in Richtung 302º und Böen von 23,83 m/s rechnen. Ein durchschnittlich windiger Tag für Sóller. Auf das besondere Flair, dieses Wetter auf der wunderschönen Insel Mallorca zu erleben! Rüsten Sie sich aus und machen Sie das Beste aus diesem bewölkten Tag in Sóller. Wir sind morgen wieder hier, um Ihnen über das Wetter zu berichten. Bis dahin, bleiben Sie sicher und warm!