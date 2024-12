Die wunderschöne Bucht von Cala Millor empfängt uns diesen 22. Dezember mit einer relativ milden Witterung für die Jahreszeit. Ein paar Wolken ziehen über dem tiefblauen, mediterranen Himmel. Doch lassen Sie sich nicht trügen - trotz des idyllischen Anblicks ist es ratsam, sich warm anzuziehen.

Die Temperaturen des Tages

Die Thermometer in Cala Millor steigen heute auf Werte zwischen 8.8ºC und 15.64ºC. Der morgendliche Kälteeinbruch wird erwartungsgemäß durch den Anstieg der Temperaturen bis zu 14.42ºC am Tage kompensiert. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 13.92ºC ab, während die Nachttemperaturen bei angenehmen 14.21ºC liegen bleiben.

Wie sich die Temperaturen anfühlen werden

Die gefühlte Temperatur, auch Windchill-Faktor genannt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit. So werden die 9.41ºC am Morgen sich auch wie 9.41ºC anfühlen. Tagsüber steigt das Thermometer zwar auf bis zu 14.42ºC, doch das thermische Gefühl liegt bei 13.59ºC. Am Nachmittag und in der Nacht bleibt das Thermometer ebenfalls stabil, mit gefühlten Temperaturen von 13.14ºC bzw. 13.33ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1026 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 64%, schlagen wir uns heute in Cala Millor sehr gut. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 14.26m/s aus Richtung 295º, mit Böen von bis zu 21.77m/s. Die Wolkendecke bleibt bei nur 11%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist gleich null - ein idealer Tag, um die beeindruckende Natur von Cala Millor zu erkunden, allerdings mit der richtigen Kleidung.

Verfolgen Sie die Wetterentwicklung, um für alle Eventualitäiten am zauberhaften Ort Cala Millor vorbereitet zu sein. Egal, wie das Wetter ist, erinnern Sie sich: Es ist immer eine gute Zeit, die Schönheit dieser wundervollen Insel zu genießen!