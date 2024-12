Der heutige Tag in Port d'Andratx, Mallorca, präsentiert sich mit einigen vereinzelten Wolken, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0. Die Temperaturen bewegen sich zwischen milden 13.6 und 17.02 Grad Celsius. Ein typischer Dezembertag auf unserer wunderschönen Insel.

Aktuelle und erwartete Temperaturen

Die Temperaturen bleiben den ganzen Tag über relativ konstant. Am Morgen können wir mit etwa 14.37 Grad Celsius rechnen. Zur Tagesmitte erwärmt sich die Luft auf angenehme 15.45 Grad Celsius und bleibt auch am Nachmittag mit erwarteten 15.73 Grad Celsius nahezu konstant. Die Nachttemperaturen fallen kaum und liegen bei rund 15.7 Grad Celsius.

Fühlbare Temperaturen

Das thermische Gefühl, also was unsere Haut als Temperatur wahrnimmt, wird morgens bei etwa 13.59 Grad Celsius liegen. Tagsüber fühlt es sich bei etwa 14.77 Grad Celsius angenehm mild an, während es nachmittags auf 15.16 Grad Celsius ansteigt. Nachts werden wir eine gefühlte Temperatur von 15.1 Grad Celsius haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere Wetterstationen verzeichnen heute einen Atmosphärendruck von 1027 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66%. Im Hinblick auf den Wind können wir eine Geschwindigkeit von 16.86m/s aus Richtung 300 Grad verzeichnen. Es muss mit Böen von bis zu 25.06m/s gerechnet werden. Also ein Tag, der ideal für Segler und Windsurfer ist.

Genießen Sie das schöne Wetter in Port d'Andratx und achten Sie auf die Windböen!