In Port d'Andratx erwartet uns an diesem Weihnachtstag mäßig bewölktes Wetter. Die bedächtige, sanfte Brise, kombiniert mit überwiegend trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen, sorgt jedoch für ein gemütliches weihnachtliches Ambiente. Keine Regenwolken in Sicht, daher bleibt der Regenschirm im Trockenen mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0 %.

Temperaturspanne Die Temperaturen, im Port d'Andratx, werden zwischen angenehmen 12.63ºC und 15.36ºC variieren, ein wahres Geschenk von Mutter Natur. Der Tag startet mit erquickenden 14.08ºC am Morgen, steigt auf respektable 14.4ºC mittags, bevor sie auf komfortable 13.59ºC am Nachmittag abkühlt. Sie können sich auf eine milde Nacht einstellen, da der Thermostat auf 12.66ºC absinkt. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen, auch Wärme- oder Kälteempfinden genannt, weichen leicht von den tatsächlichen Werten ab. Früh wird das Thermometer ein Gefühl von 13.63ºC anzeigen, erhöht auf 13.8ºC am Tag, gefolgt von einem leichten Rückgang auf 12.65ºC am Nachmittag. In der Nacht liegt das Kälteempfinden bei milden 11.68ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Werfen wir einen Blick auf die übrigen meteorologischen Parameter. Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1029 hPa, während die Luftfeuchtigkeit 73 % erreicht - perfekte Bedingungen für einen ausgedehnten Strandspaziergang. Eine milde Brise weht mit 4.73m/s aus Richtung 96º, und mit Böen von bis zu 6.29m/s bleibt es schön frisch. Die Wolkendecke liegt bei 34%, was für einen eher bewölkten, aber doch angenehm milden Weihnachtstag sorgt.