Herzlich willkommen zu der Weihnachtswettervorhersage für das idyllische Santa Ponsa auf der schönen Insel Mallorca. Für alle, die das Weihnachtsfest unter einem leicht bewölkten Himmel verbringen möchten, haben wir gute Nachrichten. In Santa Ponsa erwartet uns ein ruhiger und mäßig bewölkter Weihnachtstag. Die Sonne wird sich hin und wieder hinter Wolken verstecken, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei erfreulichen 0%. Jetzt kommen wir zu den Details.

Temperaturen im Laufe des Tages

Beginnen werden wir den Weihnachtstag 2024 mit erfrischenden 12.32ºC. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf angenehme 14.26ºC. Die Hitzewelle bleibt diesmal aus, was für viele sicherlich eine angenehme Abwechslung ist. Am Nachmittag kühlt es sich ab auf 11.9ºC. Und in der Nacht sinken die Temperaturen weiter bis auf 10.64ºC. Die minimale Temperatur am 25. Dezember beträgt 10.59ºC und die maximale 15.46ºC.

Gefühlte Temperaturen

Es ist bekannt, dass gefühlte Temperaturen von den tatsächlichen abweichen können. An diesem Tag jedoch liegen die gefühlten Temperaturen ziemlich nah an den tatsächlichen Werten. Morgens erwartet uns ein gefühltes Kälteempfinden von 11.77ºC. Im Tagesverlauf fühlt sich die Luft mit 13.62ºC etwa einen Grad kühler an, als sie tatsächlich ist. Nachmittags und abends bleibt der gefühlte Temperaturunterschied ähnlich. Die kühlen Meeresbrisen tragen sicherlich zu dem Frischegefühl bei.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die atmosphärischen Bedingungen betrifft, so herrscht am Weihnachtstag in Santa Ponsa ein stabiler Luftdruck von 1029 hPa, was sich in einer ruhigen Wetterlage widerspiegelt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 72%. Zudem wird es eine leichte Brise geben, die mit 4,4 m/s aus Richtung 80º weht. Stärkere Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 5.03 m/s erreichen.

Insgesamt dürfen wir uns auf einen ruhigen Weihnachtstag mit moderaten Temperaturen und keiner Regenwahrscheinlichkeit freuen. Es ist also die ideale Gelegenheit, einen Strandspaziergang oder ein Picknick im Freien zu planen. Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern von Santa Ponsa einen friedlichen und fröhlichen Weihnachtstag.