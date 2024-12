Als Ihre zuverlässigen Wetterexperten auf Mallorca, spüren wir Ihre Neugier auf den Stand der Dinge draußen. Heute werden wir das Wetter in Sóller am 27. Dezember 2024 im Detail unter die Lupe nehmen. Mit einem erwarteten klaren Himmel und angenehmen Bedingungen verspricht der Tag eine entspannte Winteratmosphäre in Sóller.

Temperatur: Milder Winter an Sóllers Horizont Machen Sie sich bereit für einen typisch milden Winter auf Mallorca. Die Tiefsttemperatur sinkt auf ein kühles 7.85ºC, während die Tagestemperaturen auf bis zu 13.68ºC steigen werden. In den Morgenstunden, kühlt es sich auf etwa 8.05ºC ab. Im Laufe des Tages erwarten uns Temperaturen bis zu 13.18ºC, bevor sie am Nachmittag auf ein angenehmes 9.91ºC absinken. Sobald die Sonne untergeht, fallen die Temperaturen auf eine behagliche Nachtwärme von 8.59ºC. Gefühlte Temperaturen: Ein Taste von Frühling im Winter Die gefühlten Temperaturen in Sóller unterscheiden sich leicht von den tatsächlichen. Sie beginnen den Morgen mit einer frischen Morgenbrise bei 6.36ºC. Im Verlauf des Tages fühlen sich die 13.18ºC wie angenehme 12.3ºC an. Der Nachmittag bringt kühlere Temperaturen von rund 8.92ºC, während die Nacht bei etwa 8.59ºC ins Gleiche hält. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Beruhigende Winterbedingungen Der atmosphärische Druck liegt bei 1031 hPa, was auf stabiles, ruhiges Wetter hindeutet. Dieselbe Ruhe spiegelt sich in der Luftfeuchtigkeit von 67% wider, was für einen gemäßigten, aber nicht zu trockenen Tag sorgt. Der leichte Wind von 3.11m/s, mit Böen von bis zu 4.51m/s, bläst in Richtung 55º und sorgt für das perfekte angenehme Wintergefühl auf der Haut. Zusammenfassend, mit einer Wolkendecke von nur 4% und null Regenwahrscheinlichkeit, erwartet Sóller einen klaren, hellen Winterhimmel. Packen Sie also Ihren Pulli und genießen Sie einen erfrischenden, bezaubernden Tag in Sóller.