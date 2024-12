Mit einer charmanten Mischung aus ein paar Wolken und milden Temperaturen, lädt Santanyí auf der schönen Insel Mallorca den Winter mit offenen Armen ein. Der 27. Dezember 2024 verspricht ein angenehmer Tag zu werden, ideal, um die natürliche Schönheit der Region und ihre vielfältige Landschaft zu entdecken. Die Prognose deutet auf minimale Temperaturwerte von etwa 9.67ºC und ein Hoch von bis zu 14.27ºC hin, weit entfernt von den Frostzonen tiefer Breitengrade.

Temperaturverlauf über den Tag

Im Tagesverlauf können wir uns auf ein wohlgesinntes Wärmespektrum einstellen. Der Morgen begrüßt uns mit erfrischenden 9.86ºC, während wir uns am Tag auf angenehme 13.81ºC freuen dürfen. Der Nachmittag präsentiert sich mit gemäßigten 11.72ºC, und der Tag klingt aus mit einer Nachttemperatur von etwa 10.43ºC.

Gefühlte Temperaturen in Santanyí

Die reale Temperatur und die gefühlte Temperatur könnten je nach Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit leicht variieren. So liegt unser thermisches Gefühl am Morgen bei etwa 7.8ºC, tagsüber bei 12.87ºC, Nachmittags bei 10.91ºC und in der Nacht bei rund 9.59ºC.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1031 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsanteil von 62%, bleiben wir in einem angenehmen Bereich für einen schönen Winterausflug. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 4.46m/s aus Richtung 21º, wobei Böen bis zu 6.34m/s erreichen können. Die Wolkendecke liegt bei etwa 15%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% denkbar gering. Also packen Sie Ihre Winterjacke ein und genießen Sie den milden Winter in Santanyí. Mallorca zeichnet sich eben nicht nur durch sein Sommerwetter aus, auch im Winter zeigt die Insel ihre zauberhafte Seite.