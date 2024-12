Guten Tag, hier ist Ihre Wetter Prognose für Santanyí am 28. Dezember 2024. Ein strahlender Tag erwartet uns mit klarem Himmel und erfrischenden Temperaturen. Die Tage rund um Weihnachten und Silvester zeigen sich auf Mallorca in einem angenehmen Licht, perfekt für einen Winterspaziergang.

Temperaturen im Detail

Die Tageshöchsttemperatur, mit angenehm milden 14,27°C, wird am frühen Nachmittag erreicht. Nachts kühlt es sich auf rund 10,38°C ab. Der Tag startet mit morgendlichen 9,64°C und kühlt sich am späten Nachmittag auf angenehm frische 11,6°C ab. Die minimale Temperatur wird bei 9,46°C liegen.

Gefühlte Temperaturen

Dank der niedrigen Luftfeuchtigkeit liegt die gefühlte Temperatur am Morgen leicht unter den tatsächlichen Werten, bei etwa 8,76°C. Auch tagsüber und am Nachmittag wird es mit gefühlten 12,5°C und 10,75°C etwas kühler anmuten. In der Nacht werden gefühlte Temperaturen von 9,48°C prognostiziert. Die gefühlte Temperatur kann vom tatsächlichen Wert abweichen, abhängig von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere Messgeräte zeigen für diesen Tag stabile Verhältnisse. Der Atmosphärendruck wird bei 1030 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei rund 62%. Ein leichter Wind wird aus Richtung 253º wehen mit einer Geschwindigkeit von ca. 3,26m/s und Böen von bis zu 3,06m/s. Trotz der frischen Brise bleiben die Bedingungen angenehm und klar mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Ideal, um den Tag in der herrlichen Landschaft von Santanyí zu genießen.