Beenden Sie das Jahr in Cala Rajada mit einem frischen Witterungstrend und bewölktem Himmel. Ein warmer Mantel könnte Ihr bester Partner sein, wenn Sie planen, den letzten Tag des Jahres im Freien zu verbringen. Die Temperatur wird den ganzen Tag über in einem angenehmen Bereich zwischen milden 11,78 °C und maximalen 14,31 °C bleiben. Eine leichte Brise wird durch die Stadt wehen, während der Himmel mit einer dichten Wolkendecke von 99% bedeckt sein wird.

Moderate Temperaturen versprechen einen angenehmen Silvestertag

Die erwartete Temperatur am Morgen liegt bei 12,08 °C, und steigt im Laufe des Tages auf 14,04 °C an. Am Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 13,71 °C erwartet, und die Nacht behält eine konstante Wärme von 13,75 °C aufrecht. Es ist also ein Tag zu erwarten, der weder zu kalt noch zu heiß ist, perfekt, um im Freien zu genießen oder die letzten Besorgungen des Jahres zu erledigen.

Gefühlte Temperatur: Mild trotz der Wolken

Die relativ hohe Wolkendecke beeinflusst zwar die tatsächlichen, aber nicht die gefühlten Temperaturen. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 11,25 °C spüren. Im Laufe des Tages steigt sie auf ein Maximum von 13,38 °C an, bleibt am Nachmittag konstant bei 13,07 °C und steigt nachts leicht auf 13,19 °C an. Trotz des bewölkten Himmels werden wir also eine milde und angenehme Temperatur spüren!

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine frische Brise zum Jahresabschluss

Eine Luftfeuchtigkeit von 72% und ein Atmosphärendruck von 1030 hPa erwartet uns in Cala Rajada an diesem Tag. Die frische Brise wird 5,02 m/s aus Richtung 73° wehen, mit Böen von bis zu 5,82 m/s. Trotz der hohen Wolkendecke ist die Regenwahrscheinlichkeit nur 11%, also ist die Wahrscheinlichkeit eines trockenen Silvestertag sehr hoch.

Also, machen Sie sich bereit für einen frischen und gemütlichen Silvestertag in Cala Rajada. Ziehen Sie sich warm an und genießen Sie die einmalige Atmosphäre unter der majestätischen Wolkendecke, die uns das Ende dieses Jahres bescheren wird. Einen schönen Abschluss des Jahres 2024 wünschen wir Ihnen!