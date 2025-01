Santanyí wird am 2. Januar 2025 wohl mit einem leichten Regen wecken, der die Schönheit der mallorquinischen Landschaft weiter hervorhebt. Mit Temperaturen, die nicht ihre höchsten Höhen erreichen, wird der Tag gut ausbalanciert sein, wobei die Temperaturen zwischen 11,11ºC und 15,54ºC schwanken. Hinzu kommt ein moderater Wind, der die Frische der Umgebung aufrecht erhält.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperaturen in Santanyí an diesem Tag bieten ein ausgewogenes Zirkel. Der Start in den Tag erfolgt mit erwarteten 11,35ºC, um dann tagsüber auf 14,76ºC anzusteigen. Nachmittags sollte man sich auf gemäßigte 12,85ºC vorbereiten, und wenn die Nacht hereinbricht, wird die Temperatur wieder leicht auf 11,65ºC ansteigen. Es ist also ein idealer Tag, um sich zu entspannen und die natürliche Schönheit von Santanyí zu genießen.

Wie fühlen sich die Temperaturen an?

Natürlich gibt es mehr zu beachten als nur die tatsächlichen Temperaturen. Das Wetterempfinden, das die Kombination aus Temperatur, Wind und Feuchtigkeit berücksichtigt, ist genauso, wenn nicht sogar wichtiger. Morgens fühlt es sich bei 10,86ºC etwas frischer an. Tagsüber steigt das Gefühl auf 14,25ºC und nachmittags sollten wir uns auf 12,2ºC vorbereiten. In der Nacht wird es dann auf 11,01ºC herunterkommen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird auf einem stabilen Niveau von 1026 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 75% liegen, was einen kleinen erfrischenden Einschlag auf die Temperaturen ausüben wird. Der Wind wird ungefähr 3.99m/s mit gelegentlichen Böen von etwa 4.91m/s aus der Richtung 280º wehen. Es ist auch zu beachten, dass es eine Regenwahrscheinlichkeit von 37% gibt. Mit diesen Informationen sollten Sie Ihren Tag in Santanyí bestens planen können. Obwohl es einige Regenschauern geben könnte, bieten die milden Temperaturen und die natürliche Schönheit der Umgebung die perfekten Bedingungen für einen entspannten Tag auf dieser schönen Insel.